Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"

Son dakika habere göre Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"