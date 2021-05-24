Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"
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Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"

Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum" - Haberler
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