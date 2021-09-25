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Son dakika haberleri! Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı

Son dakika haberi: Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara mevsim şartlarının gerektirdiği kurallar ile emniyet kemeri konularında bilgilendirmelerde bulundu.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara mevsim şartlarının gerektirdiği kurallar ile emniyet kemeri konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, şehirlerarası otobüs terminalinde, sürücülere yönelik faaliyetlerde bulundu. 18 otobüs şoförüne ve otobüste bulunan yolculara "Mevsim şartlarının gerektirdiği kurallar ve emniyet kemeri" konularında bilgilendirmede bulunan ekipler, kendilerine hayırlı yolculuklar diledi. - VAN

Son dakika haberleri! Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı

Son dakika haberleri! Polisten sürücü ve yolculara mevsim kuralları uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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