Son dakika haberleri: Polisten sahte içki operasyonu
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Son dakika haberleri: Polisten sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri: Polisten sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Turgutlu'da polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda binlerce litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Turgutlu'da polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda binlerce litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri cezaevi yakınlarında ki depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında 20 adet 100 cl'lik sahte viski, 12 adet 100 cl'lik sahte rakı, 12 adet 70 cl'lik sahte viski, 9 bidon içerisinde 224 kilogram etil alkol, 3 bidon içinde 93,7 kilogram açık viski, 1 adet bidon içinde 14,6 kilogram açık rakı, 4 adet üzerinde gliserin ibaresi bulunan aroma, 5 litre alkol aroma sıvısı, 2 adet şişe içerisinde alkol aroması ile birçok etiket ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.R.K.'ye (28) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan işlem yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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