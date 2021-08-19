Son dakika haberleri | Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre - Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı Adana'da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri yangın tehlikesine karşı uyardı Polis özellikle araçlarından sigara izmariti atmamalarını istedi Adana'da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede...

- Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı

Adana'da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri yangın tehlikesine karşı uyardı

Polis özellikle araçlarından sigara izmariti atmamalarını istedi

ADANA - Adana'da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri, izmarit atarak, ateş yakarak yangın çıkarmamaları konusunda uyardı.

Türkiye genelinde 28 Temmuz günü başlayan ve yaklaşık 20 gün boyunca devam eden yangınlar sonucunda binlerce hektar ormanlık alan kül olurken, binlerce hayvan da telef oldu. Ayrıca bir çok orman köylüsünün evi, hayvanı ve eşyaları yandı. Binlerce dönüm ormanlık alanı yok eden, yüzlerce insanı da mağdur eden bu yangınların bir çoğunun ihmal sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ormanlarda bir kez daha yangın çıkıp herkese zarar vermemesi için Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne vatandaşların uyarılması konusunda talimat verdi. Bu talimat kapsamında polis "izmarit atma geleceğini yakma" projesi başlattı. Polis, ekipleri Adana'daki ormanlık alanlara dağılarak piknik yapmaya gelen ya da araçlarıyla ormanlık alandan geçen vatandaşları uyardı. Polis, vatandaşlara mangal yakmamaları yakmaları halinde ise mutlaka ateşi söndürmelerini söyledi. Ayrıca polis, vatandaşlara kesinlikle aracın penceresini açmak suretiyle sigara izmaritlerini dışarı atmamaları uyarısında bulundu. Polis, vatandaşlara 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 73/B maddesine göre sigara izmariti, cam şişe, çöp ve benzeri şeylerin araçlardan atılmasının yasak olduğunu bu kurula uymayanlara adli ve idari yönden işlem yapıldığını da hatırlattı. Vatandaşların polisin bu duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Ciğerlerimiz yanarken çok üzüldük" dedi. Polis yangın mevsimi bitene kadar ormanlık alanda uyarılarına devam edecek.

Son dakika haberleri | Polisten 'Ormanlar kül olmasın' uyarısı
Son dakika haberleri | Polisten 'Ormanlar kül olmasın' uyarısı
Son dakika haberleri | Polisten 'Ormanlar kül olmasın' uyarısı
Son dakika haberleri | Polisten 'Ormanlar kül olmasın' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Berkay Cimilli İbo Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:34:45. #1.14#

title