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Polisten motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Yerel

- Polisten motosiklet denetimi Tekirdağ'da polis ekipleri, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Polisten motosiklet denetimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekipleri, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubeye bağlı motosikletli polis ekipleri kentte kusurlu motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa İlçesi Hükümet Caddesinde vaziyet alan polis ekipleri, motosiklet sürücülerini durdurarak evrak, plaka ve kask kontrolü yaptı. Kaskı olmayan ve eksik evrakı olan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca direksiyon başında telefonla konuşan ve kusurlu sürücülere yönelikte denetim yapılarak, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Polisten motosiklet denetimi

Polisten motosiklet denetimi

Polisten motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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