Son dakika haberleri! POLİSTEN KURBAN PAZARINDA 'SAHTE PARA' UYARISI

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para uyarısı yaparak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Adana'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para uyarısı yaparak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki kurban pazarını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığına karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan kurban bayramı öncesi "Dolandırıcı kurbanı olmayın" uyarısında bulundu.

Kurbanlık satışındaki pazarlık esnasında pazara gelen polislerin uyarılarını dikkate alacaklarını kaydeden satıcı Mehmet Kılıç, 'Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz. Çok faydalı bir çalışma oldu' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı