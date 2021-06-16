Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar
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Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar

Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan 2 kişi, kaçtıkları otomobil ile kısa sürede yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan 2 kişi, kaçtıkları otomobil ile kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken, diğer iki kişi otomobil ile polisten kaçmak istedi. Otomobillin kaçabileceği güzergahlara konumlanan polis, kaçan otomobili Kıbrıs Meydanı'nda ele geçirdi. Olayla ilgili diğer iki kişi de kısa sürede yakalanırken, otomobil incelenmek üzere çekici marifetiyle emniyet binasına götürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, neden kaçtıkları araştırılacak. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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