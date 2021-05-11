Son dakika haberleri... Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü
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Son dakika haberleri... Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü

Son dakika haberleri... Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SİVAS'ta polis denetim noktasında kimliğini bırakıp kaçan Necmettin K., bir süre sonra geri döndü.

SİVAS'ta polis denetim noktasında kimliğini bırakıp kaçan Necmettin K., bir süre sonra geri döndü. Pişman olduğunu belirtip, uzun süre dil döken Necmettin K., ceza yemekten kurtulamadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Necmettin K. yönetimindeki 58 AN 635 plakalı otomobili durdurdu. Kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgesi olmayan Necmettin K., kimliğini poliste bırakıp kaçtı. Yaklaşık 5 dakika sonra geri dönen Necmettin K., pişman olduğunu, panik atağı bulunduğunu belirterek, ceza yazılmamasını isteyerek uzun süre dil döktü, ancak ceza yemekten kurtulamadı. Necmettin K.,'ye 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 288 lira ceza kesildi, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için de hakkında tutanak tutuldu. Necmettin K., işlemlerinin ardından kendisine uzatılan evraklara imzalamayı reddederek bölgeden ayrıldı.


- Sivas
Son dakika haberleri... Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü
Son dakika haberleri... Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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