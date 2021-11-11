Son dakika haberleri! Polisten kaçarken uyuşturucuyu yere attılar - Haberler
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Son dakika haberleri! Polisten kaçarken uyuşturucuyu yere attılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Polisten kaçarken uyuşturucuyu yere attılar

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil içinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil içinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, ilçede seyir halinde bulunan bir otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden ekipler, şüphelilerin uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine kovalamaca sonucu M.C. ile Ö.U.'yu gözaltına alan ekipler, kaçarken yola attıkları 165 gram esrarı da ele geçirdi.

Emniyete götürülen şahıslara, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. - MERSİN

Son dakika haberleri! Polisten kaçarken uyuşturucuyu yere attılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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