Son dakika haberleri! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi

BURSA (AA) - Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç kadının ölümüne neden olan sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Eylül'de beraberindeki Ünsal B. ile otomobilde seyreden İsmail K'nin Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Yunus timleri tarafından durdurulmak istendiği ancak "dur" ihtarına uymayan İsmail K'nin kaçmaya başladığı belirtildi.

Bir evin duvarına çarpan sanığın, geri manevra yaptığı sırada kendisini yakalamak için takipte olan Yunus timlerine çarparak bir polisin yaralanmasına sebep olduğu kaydedildi.

İnsanların can ve mal güvenliğini hiçe sayıp park halindeki araçlara çarparak kaçışına bir süre daha devam ettiği bilgisine yer verilen sanığın, kontrolünü kaybettiği araçla yol kenarında bekleyen İrem Özdemir'e çarptığı ifade edildi. İsmail K'nin, olay yerindeki petrol istasyonunun girişinde bulunan demir korkuluk ile araç arasında sıkışan genç kadının ağır yaralanmasına ve 3 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın olay anında alkollü olmadığının raporla anlaşıldığı ancak araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi nedeniyle uyarıcı madde etkisi altında olabileceği, sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından ayrıca soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Sanığın birçok hasarlı kazaya ve bir polis memurunun yaralanmasına sebebiyet verdiği, soruşturmaya konu ölüm hadisesini öngörmesine rağmen kaçmaya devam ederek neticeyi kabullenme şeklinde oluşan eylemine uyan "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık İsmail K, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Olay

Bursa'da 2 Eylül'de meydana gelen olayda, sahte plakalı otomobille gezen İsmail K. ve Ünsal B. bölgede devriye görevi yapan polis timlerini görünce kaçmaya başlamıştı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarpmıştı.

Ağır yaralanan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, olayın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden İsmail K'nin 6, ve Ünsal B'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu öğrenilmiş, araçta yapılan aramalarda 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Bu arada otomobilin Özdemir'e çarpma anı ve şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet