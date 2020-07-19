Son dakika haberleri... Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü: "Mafya zannettim"
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Son dakika haberleri... Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü: "Mafya zannettim"

Son dakika haberi: Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan yabancı uyruklu sürücü polis ekiplerini peşine taktı.

Son dakika haberleri... Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü:
19.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:24

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan yabancı uyruklu sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Polislerin üzerine araç sürüp, trafiği tehlikeye düşüren genç, girdiği yolun taşımacılık kamyonuyla kapalı olması nedeniyle yakalandı. Gencin kendisini durdurmak isteyen sivil polisleri mafya zannederek kaçtığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan narkotik ekipleri, süratli bir şekilde yanlarından geçen 07 MA 3988 plakalı lüks otomobile 'dur' ihtarı yaptı. İhtara uymayan Filistin uyruklu 21 yaşındaki sürücü Ihab Awwad kaçmaya devam etti. Önüne çıkan diğer ekiplerin de ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı. Çok sayıda polis aracını peşine takan Filistinli genç, cadde ve sokaklarda trafiği tehlikeye düşürerek yolculuğuna devam etti. Hiçbir uyarı ve ihtara cevap vermeyen sürücü, Yenigün Mahallesi 1036. Sokağa girdiği esnada yolun taşımacılık kamyonuyla kapalı olması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Araçtan indirilen Awwad, kelepçelenerek ekip otosuna alındı. İngilizce konuşan Awwad ile iletişimi narkotik ekipleri sağladı. Otomobilde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Awwad'a polis ekipleri takması için maske verdi. Evrakları istenen sürücü, otomobilinin torpidosunu kırarak çıkardığı belgeleri polise verdi. Türkiye'de ikamet izni bulunan ve öğrenci olduğu belirlenen Awwad'ın ailesinin ise ABD'de yaşadığı öğrenildi.

Büyük korku yaşayan Awwad'ın ilk kez bölgeye geldiği ve kendisini durdurmaya çalışan sivil polis ekiplerini mafya sandığı için durmayarak kaçtığını söylediği belirtildi. Awwad'ın aracı otoparka çekilirken, dur ihtarına uymama, polislerin üzerine araç sürme, trafiği tehlikeye düşürme, makas atmadan işlem yapılacağı öğrenildi. Ekip otosuna alınan genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil ise otoparka çekildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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