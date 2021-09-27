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Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Son dakika haberleri... KÜTAHYA'da, polisin ikazlarına uymayıp, otomobille kaçan C.K. (49), kovalamaca sonucu yakalandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, polisin ikazlarına uymayıp, otomobille kaçan C.K. (49), kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerinin alkolmetreyi üfletmeye çalıştığı C.K.'nin, "Alkollüyüm, ben kabul ediyorum, yapacağım" diyerek defalarca denemesinin ardından 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi, ehliyetine el koyuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında AL 25 GB plakalı otomobilin sürücüsü C.K.'yi durdurmak istedi. İkazlara uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Kovalamaca sonucu otomobil, Eskişehir yolunun 7'nci kilometresinde önü kesilerek, durduruldu. Defalarca alkolmetreyi üflemesine rağmen başarısız olan sürücü C.K., nefesini toplamak için polislerden zaman isteyerek, "Yine mi olmadı? Nasıl üflendiğini biliyorum. Daha önce izledim. Ben sizden saklamıyorum. Alkollüyüm, kabul ediyorum, yapacağım" dedi.

Dakikalar süren çok sayıda denemenin ardından sürücünün 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi.

C.K.'nin ehliyetine el koyulurken, aracı da çekiciyle otoparka alındı.


Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Son dakika haberleri... Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el koyuldu

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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