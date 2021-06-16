Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
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Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana'da ön plakası folyo ile kapatılmış arka plakası olmayan bir otomobile polis 'dur' ihtarında bulunurken araç sürücü durmayıp kaçmaya başladı.

Adana'da ön plakası folyo ile kapatılmış arka plakası olmayan bir otomobile polis 'dur' ihtarında bulunurken araç sürücü durmayıp kaçmaya başladı. Otomobil kaçtığı sırada yere pompalı tüfek atarken 2 kilometre ileride bir taksiye çarparak kaza yaptı. Araç sürücüsü 1.2 promil alkollü çıkarken toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, devriye gezdikleri sırada ön plakası folyo ile kapatılmış arka plakası olmayan bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Sezer N. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil içerisinde bulunan bir kişide kaçtıkları sırada yola pompalı tüfek attı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçan Sezer N., Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ticari taksiye çarpıp kaza yaptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

"Kazadan sonra araç inip kaçmaya çalıştılar"

Otomobil sürücüsü Sezer N. ve araç içerisinde bulunan 3 kişi kazadan sonra inip kaçmak istedi. Yunus polisleri 4 şüpheliyi de yakalayarak kaçmasına engel oldu. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken her birine sokağa çıkma yasağını ihlalden de 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Trafik polisleri, kaçan otomobilin sürücüsü Sezer N.'ye yaptığı alkol testinden 1.2 promil alkollü olduğunu belirledi. Sezer N., dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, ışık ihlali, tehlike araç kullanma ve alkollü araç sürmeden para cezası kesildi. Sezer N.'nin aynı zamanda ehliyetine el konuldu. - ADANA

Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı
Son Dakika | Polisten kaçan alkollü sürücü 2 kilometre kovalamanın ardından taksiye çarpınca yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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