Son dakika haberleri! Polisten, helikopterle hastaneye yetiştirdikleri hastaya ziyaret

Polisten, helikopterle hastaneye yetiştirdikleri hastaya ziyaret

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçiren ve çığ riski yüzünden evine giden yolun kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle alınıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kazım Gülgezer (61), anjiyo ile sağlığına kavuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi ekibi, helikopterle hastaneye yetiştirdikleri Gülgezer'i ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Van'da geçen yıl 4- 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van- Bahçesaray yolu, bu sene çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde ulaşıma kapatılıyor. Yolun kapalı olduğu 6 Ocak günü akşam saatlerinde, Bahçesaray ilçesine bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki evinde Kazım Gülgezer, kalp krizi geçirdi. Gülgezer'in yakınları, hemen yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne ait 'Sikorsky' helikopter, Gülgezer'in hastaneye ulaştırılması için havalandı. Refakatçisiyle birlikte bölgeden alınan Gülgezer, Van'a getirilip, pistte hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülgezer, sağlık durumu ağır olduğu için doktorlar tarafından hemen anjiyoya alındı.

POLİSTEN SÜRPRİZ ZİYARETBölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 48 saat yoğun bakım servisinde kalan Kazım Gülgezer, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi Müdürü Emniyet Amiri Hanifi Sever ve beraberindeki ekip, helikopterle Van'a ulaştırdıkları Gülgezer'i tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.Emniyet Amiri Sever, Gülgezer'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sayın Emniyet Müdürümüz ve Havacılık Daire Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde Bahçesaray'da Kazım amcamıza ulaştık. Akabinde hastayı alarak Van'a ulaştırdık. Sonrasında da 112 Acil Sağlık ekibine teslim ettik. Kendisinin sağlığına kavuşmuş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bugün Kazım amca, yarın Ayşe teyze olabilir. Emniyet teşkilatı olarak her daim vatandaşımızın hizmetindeyiz. Allah sağlık versin amcamıza. Şu an sağlık durumu da iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi sunmak için ziyaretine geldik. O da çok memnun kaldı" dedi.TEŞEKKÜR ETTİSağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Kazım Gülgezer ise "Bahçesaray- Van yolu çığ riski nedeniyle günün belirli saatlerinde kapalı olunca gelen helikopterle Van'a getirdiler. Hastanede tedavimin ardından hamdolsun, ben şu an çok iyiyim. Anjiyo yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Devletimiz hep var olsun, sağ olsun. Şu an sağlık durumum iyi. Ayrıca beni Van'a ulaştıran helikopter pilotları da beni ziyaret ettiler. Çok mutlu oldum. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ