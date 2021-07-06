Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu

Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir'de polis ekipleri 'Huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş uygulamasında 15 aranan şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri 'Huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş uygulamasında 15 aranan şahsı gözaltına aldı. Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Sındırgı İlçelerinde 05.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 15 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 05.07.2021 tarihlerinde il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 8 şüpheli şahıs alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 25 adet sentetik ecza hap, 8,23 gram metamfetamin ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Kömürlükte battaniyeye sarılı uyuyan gizemli kadın polisi alarma geçirdi
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, 'Hasmım var' dedi
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, "Hasmım var" dedi
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Kartal Tibet Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Polisten 23 şahsa huzur operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:46:37. #1.14#

title