Son dakika haberleri... Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 zanlı hakkında gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika haberleri... Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 zanlı hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 zanlı hakkında gözaltı kararı
AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Polislik sınav sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (AA) - Polislik sınav sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2005'teki Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sınavı ile 2013'teki komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularını sızdıranlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ankara merkezli 4 ilde 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

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AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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