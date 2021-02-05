Son dakika haberleri | POLİSLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR

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Son dakika gündem haberine göre POLİSLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR Haber: Sevda SARIKAYA/ İstanbul, DHA - Gazi Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017 günü, polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem(18) ve Oğuzhan Erkul'un (18) yaşamını yitirmesine, iki gencin de yaralanmasına ilişkin dört polis memurunun...

POLİSLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR

Haber: Sevda SARIKAYA/ İstanbul, DHA -

Gazi Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017 günü, polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem(18) ve Oğuzhan Erkul'un (18) yaşamını yitirmesine, iki gencin de yaralanmasına ilişkin dört polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme dört sanık hakkında ayrı ayrı 24 bin 300'er TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuksuz yargılanan polisler Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'un aileleri ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Mahkeme heyeti, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan sanıklar Erkan E., Zafer S., Kenan A., ve Davut B. için ayrı ayrı 24 bin 300'er lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul ile yaralı iki gencin ailesi karara tepki gösterdi. Gençlerin aileleri duruşma sonrasında adliye koridorlarında sinir krizi geçirdi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMADuruşmanın ardından aileler ve avukatları basın açıklaması yaptı. Vefat eden Oğuzhan Erkul'un annesi Seyran Erkul karara tepki göstererek "Oğlumun suçu neydi" diye haykırdı. Barış Kerem'in annesi Melike Taş, "Mahkemeden iki dakika kendilerini bizim yerimize koymalarını istedim. Biz Ramazan Bayramı'nda oğullarımızın mezarı için gidip simsiyah taş beğendik. Ben oğlumun mezarına nasıl gideceğim" diye konuştu. Müşteki avukatlarından Meral Hanbayat, "Aileler mahkemede vicdanlara seslendiler; 'Yaramız biraz olsun kabuk bağlasın' dediler. Savcının talebinden de daha ağır bir sonuçla karşılaştık. Bu çok korkunç bir karar çok üzgünüz" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, 14 Nisan 2017'de gece saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki Kent Ormanı parkında elinde uzun namlulu silahlar bulunan 3 kişilik bir grubun gezdiğine dair ihbar yapıldığı, kolluk ekibin parktan çıktığı sırada bir araca "dur" ihtarında bulundukları ancak araç sürücüsü Demirhan Erkul'un buna uymayarak olay yerinde uzaklaşmaya çalıştığı anlatılıyordu. Bunun üzerine polislerin ateş açtığı, araçta bulunan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'in aldıkları yaralar neticesinde öldükleri belirtiliyordu. Araç sürücüsü Demirhan Erkul ve Ramazan Altürk'ün yaralandığı ifade ediliyordu. İddianamede, sanık polisler Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A'nın "eylemlerinin orantılı olup olmadığının veya yasal savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş olup olmadığının mahkemede tartışılması" istenmişti. Sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekleri belirtilen iddianamede, olayın meşru müdafaa kapsamında da kalıp kalmadığının takdiri mahkemeye bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı