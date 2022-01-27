Son dakika haberleri: Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi bir aracın çarpması neticesinde yaralanarak yol kenarında kalan köpek, polis ekiplerinin dikkati ile kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda yol kontrolü için devriye çalışmasına katılan Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, yol kenarında yatan bir köpeği fark etti. Ekipler, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri köpeğin yaralı olduğunu gördü. Yaralı köpeğe su ve ekmek veren ekipler, kucaklarına alarak ekip aracının yanına getirttiler.

Ekiplerin haber vermesi üzerine, Tosya Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yaralı köpeğin tedavi edilmek üzere teslim alındı.

Köpeğin bir aracın çarpması neticesinde yaralandığı belirlendi. - KASTAMONU