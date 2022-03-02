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Son dakika haberleri | Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi

Bir son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri görevli emniyet mensuplarına 'Çocuklarla nasıl görüşülmeli' konulu eğitim verdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri görevli emniyet mensuplarına 'Çocuklarla nasıl görüşülmeli' konulu eğitim verdi.

Düzce merkez ve ilçelerinde görev yapan emniyet mensuplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda klinik psikolog Çağdaş Toroman tarafından Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda çocuklarla etkili iletişim ve çocuğun yüksek yararı konusunda eğitim verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Düzce, Yerel, Haberler

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