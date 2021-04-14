Son dakika haberleri | Polisin 'silahlı kavga' tatbikatını gerçek sandılar

Son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da, polisin mahallede silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı.

ÇORUM'da, polisin mahallede silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatın gerçek olduğunu sanan mahalleli, kısa süreli panik yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde bulunan Pirbaba Çamlığı'ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ihbarı yapılan park alanına, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki tüm yolları kapattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, sıkıştırılınca otomobilden inip, tabancayı yere attı. Polisler, yakaladığı şüpheliyi kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirdi. Bu sırada mahalleli, tatbikatın gerçek olduğunu sandı. Balkon ve pencerelere çıkanlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Kısa süreli panik yaşayan mahalleli, tatbikat olduğunu öğrenince rahatladıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR