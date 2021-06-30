Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
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Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı

Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'Dur' ihtarından kaçan alkollü sürücünün kullandığı ticari araç, mezarlığın duvarına çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'Dur' ihtarından kaçan alkollü sürücünün kullandığı ticari araç, mezarlığın duvarına çarptı. Sürücü Adem E. (32), gözaltına alınırken, araç içinde bulunan 2 kadın GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında şüphelendikleri 16 HB 139 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışınca, polis ekipleri kovalamaya başladı. Kocalamaca sırasında sırasında cadde üzerinde manevralar yapan araç, kontrolden çıkarak Orhaniye mezarlığı duvarına çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmazken, araçtan inen sürücü ve 2 kadın yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalandı.Yapılan testte 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Adem E. (32), gözaltına alındı. Araç içerisinde bulan 2 kadın ise GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı
Son dakika haberleri | Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mezarlık duvarına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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