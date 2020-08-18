Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi
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Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte 3 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.

Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi
18.08.2020 03:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 03:17

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte 3 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, şüphe üzerine 01 AAH 043 plakalı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Telsiz anonsuyla durumun bildirilmesi üzerine, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucu  otomobil Özgür Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, dolu ve boş içki şişeleri bulan polis, isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilden inerken yol kenarına suç unsuru atmış olabileceğinden polis, araç çevresinde de arama yaptı ancak herhangi suç unsuruna rastlamadı.

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Kaynak: DHA

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