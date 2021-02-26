Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı
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Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı

26.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:05
Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan M.K. (33), polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçtı.

ANTALYA'da dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan M.K. (33), polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçtı. Kendisini takip eden polislere pompalı tüfek ile ateş açan M.K. ile yanındaki H.H.E. (26) yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Polis, bugün saat 13.30 sıralarında dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan M.K ile akrabası H.H.E.'nin bulunduğu 07 K 0280 plakalı otomobili Döşemealtı ilçesi Termessos Bulvarı'nda durdurmak istedi. Peşinden polisin geldiğini gören M.K., pompalı tüfekle ateş ederek kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü M.K., önce Kepez ilçesine, buradan da Muratpaşa ilçesine geçti. Şehir merkezinde de kaçmayı sürdüren M.K.'nin otomobili Tonguç Caddesi'nde durduruldu. M.K. ile H.H.E gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada kısa namlu pompalı tüfek, satır, sopa ile H.H.E.'nin üzerine yapılan aramada ise fişek ele geçirildi. M.K. ile ruhsat sahibine trafiği tehlikeye sokmaktan toplamda 6 bin 24 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan otomobilin sağ tampon bölümünde 'Anlatılanlar başka, yaşanılanlar başka' yazısı dikkati çekti. Otomobil, çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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