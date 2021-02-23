Son dakika haberleri... 'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

Son dakika haberi: TUTUKLANDIAdıyaman'da, kendisini polis olarak tanıtıp Hasan Arutay'ın (60) cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da, kendisini polis olarak tanıtıp Hasan Arutay'ın (60) cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 28 suç kaydının bulunduğu belirlenen, ifadesinde, uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığını söyleyen Halil Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN