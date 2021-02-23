Son dakika haberleri... 'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)
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Son dakika haberleri... 'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

23.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:52
Son dakika haberleri... 'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

Son dakika haberi: TUTUKLANDIAdıyaman'da, kendisini polis olarak tanıtıp Hasan Arutay'ın (60) cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da, kendisini polis olarak tanıtıp Hasan Arutay'ın (60) cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 28 suç kaydının bulunduğu belirlenen, ifadesinde, uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığını söyleyen Halil Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Son dakika haberleri... 'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)
Son dakika haberleri... 'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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