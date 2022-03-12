Son dakika haberleri... POLİSİ SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL 'SİLAH' NİTELİĞİNDE KABUL EDİLDİ

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, denetim için otomobilinin durdurulduğu sırada aniden hareket edince, cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına neden olan CHP İl Gençlik Kolları eski Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sadıkoğlu'nun kullandığı otomobil silah niteliğinde kabul edilerek, 'Kasten yaralama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından yargılanması talep edildi.

Olay, geçen yıl 14 Ekim tarihinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik polislerinin denetim için durdurduğu 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Sadıkoğlu bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Bedir Yıldız (25), otomobilin açık olan sol ön camına tutununca sürüklenerek yaralandı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak'ta bulundu. CHP'de bir dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu'nun kaçtığı belirtildi. Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma yürüten polis Bülent Sadıkoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yaklaşık 3 ay tutuklu kalan Bülent Sadıkoğlu daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİL SİLAH KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı, Bülent Sadıkoğlu hakkındaki iddianameyi tamamladı. Sadıkoğlu ifadesinde, polis memuru Bedir Yıldız'ın aracın hacizli olduğunu söylemesinin ardından panik yaptığını belirterek, "Panik yaptım ve kaçtım. Polis memurunun hayatı tehlikesi olduğunu duyunca saklandım. Daha sonra bana polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını söylediler ve bende kolluk görevlileri ile irtibata geçtim" dedi. Cumhuriyet Savcısı, Sadıkoğlu'nun kullandığı otomobili silah niteliğinde kabul ederek, 'Kasten yaralama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından cezalandırılması istemiyle yargılanmasını talep etti. (DHA)

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Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) -