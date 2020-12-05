Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi
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Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi

05.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:08
Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu bir polisi şehit edip, bir polisi de yaraladıktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden katil zanlısı Muhammet Karataş(22) güvenlik önlemleri altında memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Örenköy'de defnedildi.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu bir polisi şehit edip, bir polisi de yaraladıktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden katil zanlısı Muhammet Karataş(22) güvenlik önlemleri altında memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Örenköy'de defnedildi.

Antalya'da işlediği cinayetten aranan Muhammet Karataş, Gaziantep'te kaldığı otele düzenlenen operasyon sırasında polis memuru Barış Göl'ü şehit ederken, bir polisi de yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yaralı olarak yakalanan Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi, Muhammet Karataş'ın cenazesini Kahramanmaraş'taki hastane morgundan alarak, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine getirdi. Gece saatlerinde Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konulan cenaze sabah saatlerinde alınarak, defnedileceği Örenköy'e götürüldü. Katil zanlısı Muhammet Karataş'ın cenazesi köyde aile bireylerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Güvenlik önlemleri alındı

Öte yandan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri cenaze işlemleri sırasında mezarlık etrafında güvenlik önlemleri aldı. - ISPARTA

Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi
Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi
Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi
Son dakika haberleri... Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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