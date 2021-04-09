Son dakika haberleri: Polisi duygulandıran mektup..."İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık"
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Son dakika haberleri: Polisi duygulandıran mektup..."İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık"

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Polisi duygulandıran mektup..."İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık" Mersin'de bir ilkokul öğrencisinin annesi aracılığıyla denetim yapan polislere gönderdiği mektup, okuyanları duygulandırdı KGYS kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, anne çocuğunun yazdığı...

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Polisi duygulandıran mektup..."İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık"

Mersin'de bir ilkokul öğrencisinin annesi aracılığıyla denetim yapan polislere gönderdiği mektup, okuyanları duygulandırdı

KGYS kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, anne çocuğunun yazdığı mektubu polise vererek, bölgeden uzaklaşıyor

MERSİN - -Mersin'de bir ilkokul öğrencisinin annesi aracılığıyla denetim yapan polislere gönderdiği mektup, okuyanları duygulandırdı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, anne çocuğunun yazdığı mektubu polise vererek, bölgeden uzaklaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' projesiyle ilgili merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi Özgür Çocuk Parkı karşısında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü personelinin yanına gelen bir kadın, 9 yaşındaki oğlunun Polis Haftası dolayısıyla yazdığı mektubu ekiplere verdi. Mektubu açan polisler, "Polis ağabeylerim, biz zarar görmeyelim diye soğukta nöbet tutuyorsunuz, bazen de aç kalıyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum ve üzülüyorum çünkü yaralanıyorsunuz. Sevgilerimle başarılar dilerim. İyiler kazanır. Siz olmazsanız, biz ne yapardık" yazısıyla karşılaşınca duygulandı.

Öte yandan annenin polise mektubu vermesi bölgede bulunan KGYS kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polisten duygulandıran hareket

Ayrıca yine yaya geçidiyle ilgili Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde denetim yapan bir trafik polisi de karşıdan karşıya geçmeye çalışan görme engelli bir vatandaşı fark etti. Bölgedeki bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan görme engelli vatandaşı fark eden polis, hemen yolu trafiğe kesti. Elindeki su şişesini alan polis, daha sonra vatandaşın koluna girerek, karşıdan karşıya geçmesini sağladı. Gören herkesin takdirini toplayan polis, vatandaşı gideceği yere kadar götürdü.

Son dakika haberleri: Polisi duygulandıran mektup...'İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık'
Son dakika haberleri: Polisi duygulandıran mektup...'İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık'
Son dakika haberleri: Polisi duygulandıran mektup...'İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık'
Son dakika haberleri: Polisi duygulandıran mektup...'İyiler kazanır, siz olmasanız biz ne yapardık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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