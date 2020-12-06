Son dakika haberleri: Polisi aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Bir son dakika haberine göre Polisin hayvanları beslemesi Hayvanlardan görüntüler Hayvan barınağından görüntü Hayvansever Lütfiye Pirinç'nin konuşması Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında,...

Polisin hayvanları beslemesi

Hayvanlardan görüntüler

Hayvan barınağından görüntü

Hayvansever Lütfiye Pirinç'nin konuşması

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Jandarma ekipleri, kısıtlamada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere giderek mama bıraktı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Elazığ'da cadde, sokak ve meydanlar boşalırken, ekiplerin kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk