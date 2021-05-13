Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
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Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

- Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kendilerini uyaran polislere saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

- Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kendilerini uyaran polislere saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Saldırıda 5 polis hafif şekilde yaralandı.Olay Mesudiye Mahallesi 1. Aydın sokakta meydana geldi. Polis, ekipleri Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine Mesudiye mahallesi 1. Aydın sokağa gittiler. Polisler, sokaktaki şahısları uyararak evlerine gitmelerini söylediler. Sokakta bulunan Talip A.,Osman B. ve Hikmet B. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almadılar. Polis ekipleri ısrarla uyarınca, 3 şahıs saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, polislere yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. Gelen ekipleri, 3 şahsı etkisiz hale getirdiler.Olay da 5 polis hafif şekilde yaralandı. 3 saldırgan ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Sorgulamaları tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Polise saldıran 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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