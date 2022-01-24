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Son dakika haberleri: Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizlediADIYAMAN Adıyaman'ın Gerger ilçesinden yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı çiftin mutfak ihtiyaçlarını gideren polis ekipleri, ayrıca evin önündeki ve damındaki karı temizledi.

ADIYAMAN (İHA) - Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizledi

ADIYAMAN Adıyaman'ın Gerger ilçesinden yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı çiftin mutfak ihtiyaçlarını gideren polis ekipleri, ayrıca evin önündeki ve damındaki karı temizledi.

Yakın akrabaları İstanbul'da yaşayan yaşlı çiftin yardımına polisler yetişti. Gerger ilçesin Keleşan Mahallesinde yaşayan Ahmet ve İmmihan Öztekin çifti kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasından dolayı mutfak ihtiyaçlarını gideremedi.

Komşu polisi arayarak yaşlı çift için yardım talebinde bulundu. Yaşlı çiftin evini ziyaret eden polis ekipleri yaşlı çiftin ihtiyacı olan eşyaları alarak yaşlı çifte teslim etti. Yaşlı çiftin damındaki karı küreyen polisler, ayrıca evin girişini kürek ile açtı.

Türkçe bilmeyen yaşlı çift ile Kürtçe konuşan polis memurları, başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Polisler belediyeye bilgi verdiklerini, ihtiyaç olması halinde yeniden gelebileceklerini söyledi.

Son dakika haberleri: Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizledi

Son dakika haberleri: Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizledi

Son dakika haberleri: Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Polis, kar, Güncel, Haber

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