Son dakika haberleri: Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (2)
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Son dakika haberleri: Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (2)

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

25.08.2020 06:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 06:14

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestoculara polisler müdahalede bulundular.

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Son dakika haberleri: Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (2)

Kaynak: AA

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