Son dakika haberleri! Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (1)
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Son dakika haberleri! Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (1)

Son dakika haberleri... ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

25.08.2020 04:56 | Son Güncelleme: 25.08.2020 05:01

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestoculara polisler müdahalede bulundular.

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Son dakika haberleri! Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (1)

Kaynak: AA

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