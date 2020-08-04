Son dakika haberleri | Polis vatandaşlara maske dağıttı
Son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.
04.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:24
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu özellikle sahil kesiminde, ilçe halkına sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Vatandaşlardan kurallara uymasını isteyen ekipler, maske dağıtımı yaptı.
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Kaynak: AA