Polis sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi
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Polis sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi

28.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:21
Polis sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi

Kartal'da sokakta yaşayan 3 evsiz vatandaş, polis ekipleri tarafından yaşadıkları köprü altından alınarak otele yerleştirildi.

Kartal'da sokakta yaşayan 3 evsiz vatandaş, polis ekipleri tarafından yaşadıkları köprü altından alınarak otele yerleştirildi. Evsiz vatandaşlar polislere teşekkür ederken, olumsuz hava şartlarının yaşandığı bu günlerde polisin davranışı takdir topladı.

Yağmurun yağdığı ve havaların iyice soğuduğu bu günlerde, Kartal'da tren raylarının olduğu köprünün altında yaşayan 3 vatandaş için polis harekete geçti. Kalacak evleri olmadığı için sokakta kalan vatandaşlar Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yaşadıkları yerden götürüldü. Evsiz vatandaşlar, Kartal Kaymakamlığının anlaşma sağladığı bir otele yerleştirilerek sıcak yatak, sıcak su gibi imkanlara ulaşmaları sağlandı. Evsiz vatandaşlar kendilerini otele yerleştiren polislere teşekkürlerini iletirken, olumsuz hava şartlarının yaşandığı bu günlerde polisin bu anlamlı davranışı takdir topladı.

Otele yerleştirilen Nazmi İnanlı, "Ben cezaevinden çıktım. Kimliğim olmadığı için iş bulmakta da sıkıntı yaşıyorum. Yaklaşık 5 aydır burada kalıyorum. Bu şekilde hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Cezamızın bitmesini bekliyoruz. Zaten salgın var, iş olayları da çok kısıtlı olanaklar yok. Soğuk, yapacak bir şey yok. Alışıyor insan. Şartlar bu yani. Burada insanlar battaniye getiriyorlar, yatak getiriyorlar, onlarla hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Sabaha kadar odun yakarız kendimize. Gündüz hava ısındı mı uyuyoruz. Yardım edenlerden Allah razı olsun" dedi.

-İHA-

Polis sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi
Polis sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi
Polis sokakta kalan vatandaşları otele yerleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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