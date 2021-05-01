Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, 17 günlük tam kapanma nedeniyle sokak hayvanları yalnız bırakmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, 17 günlük tam kapanma nedeniyle sokak hayvanları yalnız bırakmadı.

Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğünce sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında uygulamalara aralıksız devam ederken, sessiz dostları da unutmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli sokak hayvanlarını kontrol ederek, mama verdiler.

Sokak sokak gezerek hayvanlara sahip çıkan polis ekipleri, kısıtlamalar boyunca, bu faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haberleri: Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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