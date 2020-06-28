Son dakika haberleri: Polis sınava yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu Son dakika genel haberine göre Polis sınava yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu Adana'da YKS'nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni girecek olan bazı adaylar sınava polis tarafından son anda yetiştirildi.

Polis sınava yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu

ADANA - Adana'da YKS'nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni girecek olan bazı adaylar sınava polis tarafından son anda yetiştirildi.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hem trafik hem de diğer polislerin ana cadde ve bulvarlarda görev alarak sınava girecek adaylara yardımcı olması talimatı verdi. Bu talimat üzerine polis dün olduğu gibi bugün de adayların imdadına koştu. Dün 83 adayı sınava yetiştiren polisler bugün de bir çok adayı sınava yetiştirdi. Bunlardan biri de Ramazan Solmaz isimli genç oldu. Yanlış okula gelen Solmaz, trafik polis tarafından kask takılarak sınava gireceği okula zamanında yetiştirildi. Solmaz, polise teşekkür ederek, "Hayatımda unutmayacağım bir iyilik yaptınız. Siz olmasanız bir yıllık emeğim boşa gidecekti" dedi.

Solmaz'ın yanı sıra bir çok aday sınava yetiştirildi. Ferhat Yücel isimli bir vatandaş ise, "Sınav giriş belgemi unutmuştum. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimse getiremedi. Polisleri aradım sağolsunlar onlar beni eve götürüp belgemi aldım ve sınava girebiliyorum" dedi.

Kaynak: İHA