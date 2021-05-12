Son dakika haber! Polis, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı hediye etti
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Son dakika haber! Polis, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı hediye etti

Son dakika haber! Polis, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı hediye etti
Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sultangazi'de polis ekipleri, tam kapanma denetimlerinde polis ekiplerinden kaçan, saklanan çocukların gönlünü almak için 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.

Sultangazi'de polis ekipleri, tam kapanma denetimlerinde polis ekiplerinden kaçan, saklanan çocukların gönlünü almak için 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayakkabıları çocukların evlerine götürdü.

Burada çocukların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ekipler, çocuklara hediyelerini verdi.

Çocuklar da polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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