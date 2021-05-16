Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, cezaevi firarisi Fikret M. otoparktan çaldığı otomobille akaryakıt istasyonunda görülünce polis peşine düştü.

DÜZCE'de, cezaevi firarisi Fikret M. otoparktan çaldığı otomobille akaryakıt istasyonunda görülünce polis peşine düştü. Fikret M., 3 saat süren kovalamacanın ardından aracı bırakıp kaçtı.   

Barış Üründür'e ait 81 BR 799 plakalı otomobil, önceki gün akşam saatlerinde otoparktan çalındı. Barış Üründür'ün şikayeti üzerine polisin yaptığı araştırmada  otomobili çalan kişinin daha önce yine araç hırsızlığından suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar eden Fikret M. olduğu tespit edildi. Gece saatlerinde çalınan otomobil Çilimli sapağında bir akaryakıt istasyonunda görüldü. İhbar üzerine polis ekipleri Fikret M.'nin peşine düştü. Fikret M. yaklaşık 3 saat süren kovalamacanın ardından araçla Hecinler mevkiinde bulunan Düzce Belediyesi Katı Atık Dönüşüm Tesisi'ne girdi. Fikret M. daha sonra aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri, dağlık alanda şüpheliyi ısıya duyarlı dronla aradı ancak sonuç alınamadı. 

Otomobiline kavuşan Barış Üründür, "Akşam yemek alıp çalışmak için ofisime geldim. Daha sonra çalışmamı tamamlayıp otoparkıma indim. 2 aracım 1 motosikletim var. İndiğimde bir aracımın kapılarının açılmış olduğunu gördüm. Bu aracımın ise üzerinde branda vardı. Brandayı atmışlar ve yanda kapıları açık olan aracımdan anahtarları bulup bu aracı çalmışlar. 24 saattir bir kovalamaca içindeyiz. Kendi arkadaşlarımıza da sosyal medyadan paylaştırdık. Görenler sağ olsun haber verdiler ve aracımıza kavuştuk" dedi. 

Çaldığı otomobillerin parçalarını sattığı öğrenilen şüphelinin aranmasına devam ediliyor.


Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Polis peşine düşünce çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 11:11:51. #1.11#

title