Son dakika haberleri: Polis Özel Harekat ekiplerinin AFAD'la nefes kesen tatbikatı Son dakika habere göre AFAD Sakarya Müdürlüğü'nde başlayan ve yıl boyunca gruplar halinde devam edecek olan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ekiplerinin nefes kesen tatbikatları, Kasım ayında tamamlanacak.

AFAD Sakarya Müdürlüğü'nde başlayan ve yıl boyunca gruplar halinde devam edecek olan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ekiplerinin nefes kesen tatbikatları, Kasım ayında tamamlanacak.

AFAD, kardeş kurumlarından Emniyet Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü projede, polislere arama kurtarma eğitimi veriyor. Proje ile hayat kurtarılmasında önemli olan ilk dakikalarda, olaya müdahale edilmesi mümkün olabilecek. Görev mahallerindeki olay noktasına dakikalar içinde ulaşabilen polisler, Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) yaptığı gibi AFAD ekiplerine de destek olabilecek.

AFAD, 2020 hedefleri kapsamında 5 ildeki bin 628 polise 'kentsel arama ve kurtarma eğitimi' veriyor. AFAD, aynı bakanlığın çatısı altındaki kardeş kurumlarından Emniyet Genel Müdürlüğü ile önemli bir projeye imza attı. Olayların hemen sonrasında ilgili noktaya ulaşma kapasitesine sahip polislere, 'kentsel arama kurtarma eğitimi' vermeye başladı. Kasım 2020'ye kadar toplam bin 628 polisin, arama kurtarma operasyonuna katılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Eğitimler sayesinde, polisler görevlerinin yanında arama kurtarma ile de hayat kurtarabilecek.

AFAD Başkanlığı koordinesinde alanında uzman AFAD arama kurtarma eğitmenleri tarafından verilen eğitimler AFAD Sakarya İl Müdürlüğünde devam ediyor. AFAD Sakarya Müdürlüğünde devam eden eğitimlere Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda çalışan polisler katılarak yıl boyunca gruplar halinde eğitim alacak. Beş ve altı modül halinde düzenlenen eğitimlerin, 2020 Kasım'ında tamamlanması planlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA