Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı
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Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis otosuyla motorlu kurye kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis otosuyla motorlu kurye kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 AEV 696 plakalı motosiklet sürücüsü O.G. Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden geldiği esnada, Gençlik Caddesi üzerinden gelen polis otosuyla kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen O.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ilk olarak yeni kurulan 112 motorize acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi motorize acil sağlık ekibi yaparken, yaralı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Ekrem Keser/ İHA)

Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı
Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı
Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı
Polis otosuyla kurye çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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