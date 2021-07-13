Son dakika haberleri! Polis operasyonunda esrar ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Polis operasyonunda esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri! Polis operasyonunda esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda

9 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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