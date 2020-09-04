Son dakika haberleri | Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı Son dakika gündem haberine göre Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletli yunus timleri ile bir otomobil çarpıştı.

Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletli yunus timleri ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaynak: DHA