Son dakika haberleri | Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletli yunus timleri ile bir otomobil çarpıştı.
04.09.2020 03:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 03:35
Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletli yunus timleri ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA