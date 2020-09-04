Son dakika haberleri | Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletli yunus timleri ile bir otomobil çarpıştı.

Son dakika haberleri | Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
04.09.2020 03:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 03:35

Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletli yunus timleri ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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