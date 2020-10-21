Son dakika haberleri! Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama
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Son dakika haberleri! Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama

21.10.2020 19:08 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:12
Son dakika haberleri! Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Gaziantep'teki Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bulunan bomba düzeneği ile ilgili soruşturmada yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'teki Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bulunan bomba düzeneği ile ilgili soruşturmada yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bomba düzeneğini yerleştiren H.H ve olay yerine getiren aracın sürücüsü V.E.İ'nin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep ili Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine yakın bölgede El Yapımı Patlayıcı Madde düzeneği kurulması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bomba düzeneğini olay yerine getirerek yerleştiren şüpheli H.H ve araç sürücüsü şüpheli V.E.İ isimli şahıslar mevcutlu işlemlerinin ardından PKK/PYD silahlı terör örgütü kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçlarından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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