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Son dakika haberleri... Polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Son dakika haber... DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde vatandaşların ihbarıyla yakalanan şüphelinin, 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü saldırının faillerinden Velat O. isimli PKK'lı terörist olduğu ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde vatandaşların ihbarıyla yakalanan şüphelinin, 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü saldırının faillerinden Velat O. isimli PKK'lı terörist olduğu ortaya çıktı.

Hani ilçesinde vatandaşlar, tavırlarından şüphelendikleri Velat O.'yu ihbar etti. 6 Eylül'de İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda Velat O., saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada Velat O.'ye ait silah, el bombaları ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hani Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Velat O.'nun, 'Demhat Cilo' kod adlı terörist olduğu ortaya çıktı. Velat O.'nun ayrıca 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusu biten Velat O., 13 Eylül'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri... Polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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