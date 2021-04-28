Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden

Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AĞRI'da polis memuru Mesut Doğan'ın tabancayla vurarak öldürdüğü meslektaşı Esra Çelik'in (26) cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

AĞRI'da polis memuru Mesut Doğan'ın tabancayla vurarak öldürdüğü meslektaşı Esra Çelik'in (26) cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanırken, olayın Doğan ile Çelik'in kaldıkları pansiyonda tartışmaları üzerine gelen polisler tutanak tuttuğu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Doğan, meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi. Doğan ve Çelik, odalarına gelen polise, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Doğan, bir anda tabancasıyla Çelik'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Doğan, polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:05:22. #1.14#

title