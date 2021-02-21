Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi
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Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi

21.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:30
Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, maskeleri bulunmayan 2 kişiye önce ceza kesti, ardından maske verdi.

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, maskeleri bulunmayan 2 kişiye önce ceza kesti, ardından maske verdi. Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını sürdürdü. Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan polis, yayalar ve araçlar üzerinde denetlemede bulundu. Denetlemeler sırasında bir kargo firmasında çalışan ve iş çıkışı evlerine yaya olarak giden 2 kişinin maske takmadıkları görüldü. Polis, maskesi bulunmayan 2 kişiye 931'er lira idari para cezası tutanağı tuttuktan sona maske verdi. Maskeleri takan 2 kişi daha sonra evlerine gitti.


Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi
Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi
Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi
Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi
Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi
Polis, maske takmayanlara ceza kesip maske verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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