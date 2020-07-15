Son dakika haberleri: Polis kovalamacası kazayla son buldu 2 yaralı
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Son dakika haberleri: Polis kovalamacası kazayla son buldu 2 yaralı

Son dakika haberine göre Polis kovalamacası kazayla son buldu: 2 yaralıİZMİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 20 dakika kaçan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak refüje çarptı.

15.07.2020 07:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:30

Polis kovalamacası kazayla son buldu: 2 yaralı

İZMİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 20 dakika kaçan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındak kişi yaralandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Polis kovalamacası kazayla son buldu 2 yaralı

Kaynak: DHA

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