Son dakika haberleri | Polis kontrolü sırasında üzerindeki uyuşturucuyu yere atan şüpheliye gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri | Polis kontrolü sırasında üzerindeki uyuşturucuyu yere atan şüpheliye gözaltı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kağıthane'de polis kontrolü sırasında maske içerisine sakladığı uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli gözaltına alındı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de polis kontrolü sırasında maske içerisine sakladığı uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 3 kişiye yönelik kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri, şüphelilerin uzaklaştığı sırada yerde maske içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğunu görünce bu kişileri gözaltına aldı.

Emniyette "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan B.Ç (26), M.E (21) ile F.K (18), sevk edildikleri adliyeden serbest kaldı.

Olayla ilgili çalışmasını sürdüren polis, güvenlik kamerası kayıtlarından uyuşturucuyu atanın F.K olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sonrası yakalayan ekipler,

F.K'nın kaçarken yere attığı 56,20 gram eroini de buldu.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Son dakika haberleri | Polis kontrolü sırasında üzerindeki uyuşturucuyu yere atan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri | Polis kontrolü sırasında üzerindeki uyuşturucuyu yere atan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri | Polis kontrolü sırasında üzerindeki uyuşturucuyu yere atan şüpheliye gözaltı

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