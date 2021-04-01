Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi
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Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi

Son dakika haber: Adana'da polis, uzun namlulu silah ve tabancalarla bir evi basmaya giden 2 zanlıyı alınan ihbar üzerine silahlarıyla birlikte yakaladı.

Adana'da polis, uzun namlulu silah ve tabancalarla bir evi basmaya giden 2 zanlıyı alınan ihbar üzerine silahlarıyla birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Narlıca 56057 Sokakta meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi 54009 Sokakta bir eve silahlı saldırı olacağı ihbarını aldı. Polis adrese hareket etti. Ancak zanlılar polis geleceğini öğrenince kaçmaya başladı. Polis kısa sürede mahalleyi abluka altına aldı. Zanlı S.A. elindeki uzun namlulu silahı. C.A. ise tabancayı yere atıp kaçmaya çalıştı. Ancak polis kısa sürede hem zanlıları yakaladı, hem de silahları ele geçirdi.

Zanlıların daha önce kendilerini tehdit eden ve bir arkadaşlarını da yaralayan şüphelilerin evine baskına gittiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi
Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi
Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi
Son dakika haberleri | Polis katliamı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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