Son dakika haberleri | - Polis gece kulübne korona baskını yaptı, izdiham çıktı: 13 ölü
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Son dakika haberleri | - Polis gece kulübne korona baskını yaptı, izdiham çıktı: 13 ölü

Son dakika haberleri... - Polis gece kulübne korona baskını yaptı, izdiham çıktı: 13 ölü Korona virüs salgını kapsamında gece kulüpleri ve barların kapalı olduğu Peru'da, polisin baskın düzenlediği bir gece kulübünde yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

23.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:30

- Polis gece kulübne korona baskını yaptı, izdiham çıktı: 13 ölü

LİMA - Korona virüs salgını kapsamında gece kulüpleri ve barların kapalı olduğu Peru'da, polisin baskın düzenlediği bir gece kulübünde yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

Peru'nun başkenti Lima'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen binlerce kişi, bir gece kulübünde bir araya geldi. Gece kulübüne polis tarafından baskın gerçekleştirilirken, kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışmasıyla izdiham çıktı. Kaçmaya çalışan en az 120 kişinin kapı ile merdiven arasında sıkışması yaşanan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin silah ya da göz yaşartıcı gaz kullanmadığı olayda 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Peru'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gece kulüpleri ve barlar Mart ayından bu yana kapalı. Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Peru'da bugüne dek 585 bin 236 korona virüs vakası görüldü.

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Son dakika haberleri | - Polis gece kulübne korona baskını yaptı, izdiham çıktı: 13 ölü

Kaynak: İHA

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